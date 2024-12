Marco Barbagli. Addio al dj-speaker dalla voce d’oro

La notizia è arrivata all’improvviso e ha raggiunto in pochi minuti tutta la città: è scomparso Marco Barbagli, conosciuto per i suoi anni di professionista di speaker radiofonico e dj. Aveva avuto problemi di salute ma sembrava essersi ripreso, e invece un malore ci ha tolto un personaggio che aveva fatto parte di momenti importanti dello spettacolo e dell’intrattenimento a Siena. Tante le sue ’avventure’ che si accompagnavano a un’inconfondibile voce: classe 1960, l’inizio nel Coro Intonati & Stonati di Vittorio Sforzi con tanti amici di quella generazione, poi la svolta nel 1978 quando entra nel primo team originario dell’emittente Radio Stereo Il Mangia che ha sede in via Pantaneto; lui e la sorella Laura, altra voce importante del nostro panorama, danno vita a una serie di programmi di intrattenimenti, facendosi le ossa e cominciando anche una parallela attività in discoteca, che lo ha contraddistinto per molti anni.

Una scuderia importante con personaggi come Marco Tuveri, Marco Sarrecchia, Fabrizio Muzzi e altri protagonisti dell’etere cittadino. Da Radio Stereo il Mangia poi a Radio Cinque e via per altri percorsi musicali e radiofonici, fra cui Antenna Radio Esse e Radio Siena, con una costante presenza anche nel mondo degli spot pubblicitari, a livello regionale e nazionale. Tutto per uno stile e una timbrica facilmente riconoscibile. Aveva fatto parte di altre avventure, sempre davanti agli immancabili giradischi e un mixer, nel segno di una coerente e mai abbandonata ispirazione, come nel team trascinante della scuderia Ottanta Febbre, con Fabrizio Muzzi e altri amici, fra cui l’indimenticato Roberto Ricci. Solo apparentemente burbero e scontroso, aveva un grande cuore pronto alle passioni, soprattutto a quelle musicali, e così sarà ricordato da tanti.

L’ultimo saluto a Marco Barbagli si terrà oggi alle 11.30 al cimitero di Marciano. Un saluto e un abbraccio alla famiglia, al figlio Marco Jr. e alla sorella Laura dalla redazione de La Nazione.