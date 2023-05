Maratona di letture nella Notte della poesia Quaranta testi in trenta lingue e dialetti

Domani, dalle 21 nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, si svolgerà la XIII edizione della Notte della Poesia, appuntamento annuale di poesia e musica plurilingue e multiculturale. Studenti, dottorandi, ricercatori, insieme al rettore Tomaso Montanari, leggeranno una poesia nella lingua o nel dialetto originali. Per l’edizione di quest’anno è prevista la lettura di 40 poesie, per un totale di oltre trenta lingue e dialetti, dall’ucraino al persiano, dal punjabi al catalano, passando per il napoletano e la lingua italiana dei segni. A rendere la serata ancora più ricca e varia saranno, inoltre, la musica e il canto, con il Conservatorio Rinaldo Franci; e davanti l’aula magna verrà allestita la mostra ’Mosaici Culturali’. Il comitato organizzatore, diretto come nelle passate edizioni dal professor Maurizio Spagnesi, è composto da: Martina Bellinzona, Cecilia Valenti, Francesca Romana Branciari, Christian Di Nunno, Jacopo Tinti, Imane Seradouni, Gervais Tonye Ebone, Davide Francolino, Sergio Palazzotto, Yang Manni. Per assistere all’evento non occorre prenotare, l’ingresso è aperto a tutti ed è possibile seguire anche in streaming, collegandosi all’indirizzo live.unistrasi.it.