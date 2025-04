Maratona ’100 canti per Siena’. La Commedia oggi al Santa Maria

La Divina Commedia al Santa Maria della Scala. La quinta edizione di ‘100 Canti per Siena’ ha scelto quest’anno gli spazi interni del complesso museale per dare vita alle parole di Dante, nella riproposizione della lettura simultanea dei cento canti che compongono il suo capolavoro.

L’appuntamento è per oggi alle 10 con la lettura del primo canto dell’Inferno da parte del sindaco Nicoletta Fabio. Alle 10.30 inizierà la lettura delle tre cantiche, che saranno declamate in simultanea in tre luoghi particolari all’interno del Complesso: il magazzino della Corticella, che si trasforma nella cupa voragine dell’Inferno; la Stanza dei Silos, che diventa la montagna del Purgatorio, che culmina con il paradiso terrestre; e infine si approda alla Ex Stalla, per raggiungere i nove cieli del Paradiso. Alle 16.15, la lettura corale del XXXIII canto del Paradiso e saluti finali.

Nel corso della giornata, ci saranno anche eventi collaterali, sempre legati al tema. Alle 11 e alle 14.30, Riccardo Pratesi terrà gli incontri ‘Dante... per saperne di più’, tre approfondimenti sulle tematiche più interessanti della Commedia. Alle 12, i bambini della scuola dell’infanzia Pinocchio porteranno in scena la speciale performance dantesca ‘Le parole bambine della Divina Commedia’. Alle 13, 14 e 15, il coro delle Contrade ‘Siena canta’ si esibirà con alcuni brani della tradizione senese. ‘100 Canti per Siena’ si conferma quindi un appuntamento ormai riconosciuto e atteso, che coinvolge un grande numero di persone in una performance popolare: 423 adesioni. Anche in questa edizione tra i cantori ci saranno i detenuti della Casa circondariale di Siena.

Per l’occasione l’accesso al Santa Maria sarà gratuito e rimarrà inoltre allestito per tutta la durata della manifestazione un leggio da cui leggere e condividere pubblicamente il proprio canto preferito. Cantrice d’eccezione di questa edizione la talentuosa pianista e compositrice Giulia Mazzoni, che leggerà il canto XXIV del Purgatorio alle 14 nella Stanza dei Silos. "Abbiamo tutti bisogno di una parola di tenerezza poetica – ha detto Franco Palmieri, di Culter, l’associazione che organizza l’evento – che possa rianimare le nostre cellule affettive. Dante riesce a toccare l’animo chiunque".

"Il Santa Maria della Scala - ha detto Cristiano Leone, presidente della Fondazione dell’Antico Ospedale – custodisce da secoli un’eredità fatta non solo di pietra, ma di parole, di scritture, di gesti tramandati".