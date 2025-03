Mappa con aree di sosta per possessori del contrassegno Cude

Disponibile una mappa delle aree di sosta riservate ai veicoli dei titolari di Cude, contrassegno unificato per persone con disabilità europeo. Nella mappa è possibile trovare tutti gli stalli di sosta disponibili nel territorio comunale. Sono colorati in azzurro gli stalli ’liberi’ utilizzabili da tutti i titolari di Cude, mentre sono in verde quelli ’riservati’ dove può sostare solo il titolare del contrassegno con il numero indicato nella mappa e nella segnaletica verticale su strada. "E’ la tappa conclusiva – sottolinea l’assessore Enrico Tucci – del percorso avviato per migliorare la gestione dei contrassegni per persone con disabilità".