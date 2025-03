Manutenzione del SentierElsa. Il Comune investe 50mila euro

Approvati i lavori di manutenzione del SentierElsa. A renderlo noto è una delibera della giunta comunale colligiana del 20 marzo. Sono, quindi, in partenza nuovi investimenti. L’amministrazione ha previsto una spesa di circa 50mila euro per un’opera di manutenzione e miglioramento del parco. L’obiettivo è accogliere un numero crescente di turisti senza compromettere la qualità dell’esperienza. Dal progetto si percepisce che si lavorerà all’accesso da San Marziale, nuove staccionate e risistemazione delle presenti, ma anche fossetti, ripristini di passerelle, ulteriori protezioni per la sicurezza, corrimano, opere di manutenzione e lavori anche all’accesso dal Ponte di Spugna.

"In vista della stagione turistica, l’amministrazione comunale sta per avviare una serie di interventi per migliorare la fruibilità e la tutela dell’area verde, uno dei luoghi più amati della città – afferma il primo cittadino Piero Pii –. Siamo orgogliosi di investire nel nostro parco, un patrimonio naturale fondamentale per la nostra comunità e per il turismo. Questi lavori sono il frutto di una pianificazione condivisa, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione del nostro territorio". Si tratta, quindi, di lavori necessari a ripristinare una corretta fruizione del sentiero, anche in vista della prossima stagione di maggior affluenza turistica. "L’amministrazione – conclude Pii – ha deciso di affrontare la crescente affluenza turistica con un approccio sostenibile, per preservare le caratteristiche ecologiche e paesaggistiche dell’area, senza compromettere l’esperienza dei visitatori". Sono, quindi, in particolar modo di azioni per un maggior controllo e messa in sicurezza generale. Inoltre recentemente sono stati approvati degli indirizzi per la convenzione tra il Comune di Colle e l’associazione Pro Loco per la realizzazione di iniziative e attività di promozione del territorio e valorizzazione del percorso fluviale Sentierelsa. Atto anche questo deliberato sei giorni fa. Si tratta dell’affidamento annuale delle attività di informazione turistica, co-progettazione, promozione degli eventi e valorizzazione della città e del suo territorio, comprendente i servizi di informazione, valorizzazione e monitoraggio del parco fluviale Sentierelsa. L’amministrazione comunale ha previsto una copertura dei costi di questo affidamento per un importo massimo di 25mila euro, impegnandosi a garantire il massimo della qualità dei servizi offerti al pubblico.

Lodovico Andreucci