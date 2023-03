Maltratta la ex moglie Viene aggredita: arrestato

Ha esagerato. Non poteva comportarsi con la ex moglie in quel modo. Minacce in mezzo alla strada, dove tutti potevano vederlo. Soprattutto gli era stata data un’opportunità, dopo i maltrattamenti nei confronti della donna, venendo affidato in prova ai servizi sociali. Uno spiraglio di luce in fondo al tunnel di cui non ha saputo approfittare. Infatti è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Montepulciano e adesso si trova a Santo Spirito. Perché l’uomo, che è assistito dall’avvocato Mauro Cesaroni, non si è saputo frenare e adesso il giudice non gli ha fatto sconti.

Il perimetro della vicenda, che è stata ricostruita dall’inchiesta del pm Serena Menicucci, è quello in cui troppe volte maturano tensioni esagerate nel rapporto di coppia. I sentimenti che li avevano uniti lentamente logorati. Così la relazione affettiva nel corso del tempo aveva subito lacerazioni. Fino a quando l’uomo aveva superato il limite, comportandosi in maniera violenta. In più occasioni, di conseguenza, erano intervenuti i carabinieri per riportare la pace nella coppia.

Il 50enne era stato affidato in prova per maltrattamenti contro la ex moglie ai servizi sociali. Poteva essere la strada giusta per rifarsi una vita, cambiando atteggiamento. Ma c’era ricascato, il 20 febbraio scorso. Nel pieno centro di Chianciano, dove i due vivono, l’aveva minacciata pubblicamente e aggredita fisicamente. Così la donna aveva bussato alla porta dei carabinieri, denunciando tutto. La paura era stata tanta.

E i militari della stazione termale si erano a loro volta rivolti all’autorità giudiziaria raccontando la novità. Di qui il provvedimento con cui è stato sospeso l’affidamento in prova a cui il 50enne era sottoposto. Al contempo veniva disposto l’accompagnamento in carcere a Siena dove si trova ora a disposizione della procura. In cella avrà tutto il tempo per pensare all’accaduto, al suo comportamento e alle accuse di cui adesso dovrà rispondere.

La.Valde.