Maltratta la compagna accecato dalla gelosia . Ma si giurano eterno amore

di Laura ValdesiSIENAL’ha maltrattata. Facendola vivere come all’interno di una ’bolla’. Un mondo tutto suo fatto di vessazioni, soprattutto psicologiche ma anche fisiche, in più di una circostanza. Una donna-oggetto, la considerava. Era particolarmente geloso e lei non poteva volgere lo sguardo verso altri uomini, anche senza nessun intento, che il compagno iniziava la reprimenda. Eppure i due avevano fatto coppia per alcuni mesi, dal febbraio all’agosto scorso quando lui era stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Poggibonsi. Che già lo conoscevano, come le altre forze dell’ordine, fosse solo perché condannato per maltrattamenti nei confronti di un’altra donna, alcuni anni fa. Il suo atteggiamento, però, non è cambiato in seguito alla pena che gli è stata comminata. A cui si è aggiunta ieri un’altra a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione. E’ arrivata con rito abbreviato, chiesto dal suo difensore Giovanni Alunni. Il pm Valentina Magnini aveva domandato al gup Sonia Caravelli una pena di 3 anni e 4 mesi per le violenze psicologiche e per le lesioni. Che non hanno comunque intaccato il legame fra i due, sebbene adesso il valdelsano si trovi in cella. La donna, che non si è costituita parte civile, continua infatti a scrivergli e a confermare l’amore per lui. L’ex compagno ha ribadito la stessa cosa ieri in aula, ritenendo un’ingiustizia che debbano in sostanza essere separate due persone che si vogliono bene come loro. L’uomo realizzava dei file audio dove parlava del comportamento tenuto con la compagna, li aveva anche mandati alla ex. Che alla fine aveva preso tutto consegnando il materiale alla polizia. Era scattata l’inchiesta da cui è emerso anche un episodio nel quale l’aveva accusata di guardare alcuni uomini che si trovavano in una tenda vicina trascinandola fuori dalla loro, infuriato, causandole delle abrasioni importanti. Poi la seguiva mentre andava a lavoro, c’erano stati anche schiaffi e spinte. Però lei lo ama. Lui la ricambia.