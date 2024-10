Maltempo, forti piogge. Fiumi osservati speciali

Effetti del maltempo nel pomeriggio di ieri di Valdelsa. Interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento poggibonsese, della Polizia municipale, dei Carabinieri e delle forze di protezione civile per limitare i disagi a carico della popolazione in una giornata caratterizzata da piogge persistenti a cominciare dalla mattina. Osservati speciali anche i livelli di fiumi e torrenti. Tra le conseguenze pure e la caduta di un pino al giardino pubblico all’altezza dell’intersezione via Redipuglia-via Montegrappa a Poggibonsi. Il parcheggio di via di Salceto, a un piano più basso rispetto alla strada principale, è finito ancora una volta sott’acqua: un punto presidiato dagli agenti della Polizia municipale con l’impiego dell’apposita segnaletica provvisoria di divieto. Polizia municipale intervenuta per regolamentare la viabilità anche sulla Cassia (nella foto), nella zona industriale di Pian dei Peschi alle porte di Bellavista: asfalto danneggiato e strada temporaneamente impraticabile in un tratto. Uno smottamento si è verificato sulla regionale 68 nei pressi di Maltraverso, tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa- Operazioni sul posto da parte dei pompieri. Allagamenti in un tratto di circa 200 metri inoltre a Poggibonsi Nord nella zona di Chiano, al confine tra Poggibonsi e Barberino Tavarnelle. Una situazione che ha determinato la chiusura della superficie interessata con inevitabili ripercussioni sulla viabilità interna.

Paolo Bartalini