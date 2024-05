Malore in strada, passante e medico salvano turista

Siena, 27 maggio 2024 - Una città solidale. Che sa ancora correre quando una persona sta male e ha bisogno di aiuto. Com’è capitato a un turista che si è accasciato, per un malore, negli Orbachi. Alle 9.50, in una domenica sonnolenta svegliata solo dai tamburi del Drago che gira per la festa titolare, una ragazza vede un uomo in terra. Un turista, probabilmente, il nome è inglese. Forse americano. Ha con sé una borraccia. E’ gravissimo, respira a fatica: chiama il 118 e poi comincia ad effettuare il massaggio cardiaco. Non si ferma un attimo, i minuti sembrano intermibabili. Un ragazzo che assiste alla scena dalla finestra corre in strada alla ricerca di un defibrillatore. Ma l’Università è chiusa, avverte anche i vicini carabinieri di San Francesco.

Poi i tamburi: è il Drago che sta risalendo via del Comune. Si rivolge a loro, domanda se c’è un medico o dei sanitari. La richiesta viene presto accolta. Il dottore è Ferdinando Mandarini, con lui vanno altri dragaioli. Si alterna subito con la ragazza nel massaggio cardiaco, senza mai smettere. I minuti sembrano interminabili in queste situazioni, in realtà in 7-8 appena arriva l’ambulanza. E il personale dell’emergenza-urgenza entra in campo con professionalità anche se le condizioni del turista appaiono disperate. Per circa mezz’ora provano di tutto sul posto, dopo il paziente viene caricato nella barella e portato con l’ambulanza al policlinico. I carabinieri prendono il nome dei due soccorritori, la ragazza e il dottor Mandarini, nel caso ci fosse necessità di ricontattarli. Un piccolo respiro di sollievo, per entrambi, sperando che dal policlinico arrivino buone notizie. Questa è Siena.

La.Valde.