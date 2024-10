Siena, turista ha malore sul percorso dei tetti del Duomo: difficile intervento di recupero

Siena, 4 ottobre 2024 – Paura e salvataggio difficile per un turista. Accade a Siena, intorno alle 12.25. Quando l’uomo è stato colto da malore mentre era sul percorso dei tetti del Duomo di Siena.

L’allarme è stato lanciato dalle persone che erano con lui. Immediate le chiamate al 118, con l’intervento anche dei vigili del fuoco del comando di Siena. Per recuperare l’uomo e trasferirlo in ospedale, si è dovuti intervenire con una barella e un’autoscala. Sul posto anche personale Saf (Speleo alpino fluviale).