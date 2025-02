Magistrato, summit sul Regolamento. Capodanno senese con Preziosi. Il direttore del Tg2 terrà la lectio

di Laura ValdesiSIENALa notizia più glamour uscita dalla riunione del Magistrato delle Contrade? Sicuramente che la lectio magistralis per il Capodanno senese del 25 marzo sarà tenuta da Antonio Preziosi, direttore del Tg2 dal maggio 2023. Al centro il delicato tema (anche e soprattutto nel Palio) della comunicazione. Quella per i senesi in realtà più importante? Che la prossima riunione degli onorandi sarà monotematica. Interamente dedicata ai temi del Regolamento del Palio che maggiormente stanno a cuore ai 17 popoli, facendo il punto con i tre onorandi (Nicchio, Torre e Valdimontone) componenti della commissione di revisione. A partire dalla giustizia paliesca, per esempio. Si svolgerà lunedì 3 oppure mercoledì 5 marzo, la data è ancora ballerina.

Capodanno senese con il direttore Preziosi, si diceva. Nato a Taranto nel 1967, laureato con lode in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 1995. Inizia a collaborare con la Rai nel 1991 come programmista regista a Rai Radio2 ricoprendo nel corso degli anni incarichi sempre più importanti. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’attività giornalistica, tra cui il Premio Amalfi di Giornalismo e il Premio "Mimmo Castellano" alla carriera. Per quanto riguarda il resto nel programma del Capodanno nulla cambia. Il pranzo si svolgerà questa volta nell’Aquila.

Fra le decisioni assunte dai priori in Magistrato anche la nomina della commissione che dovrà individuare il rettore, attualmente Emanuele Squarci, entro fine marzo. Ne fanno parte Luigi Sani (Drago), Claudio Laini (Oca) e Gianni Mazzoni (Giraffa). In scadenza anche il cda del Consorzio tutela del Palio ma in questo caso il nuovo board non sarà conosciuto prima di aprile. Lo delineerà una commissione che sarà nominata a breve. Ad esso spetterà valutare l’eventuale rinnovo, nel 2026 però, del contratto per la diretta dei palii con La 7 oppure la decisione di guardarsi intorno.

Il Magistrato nella riunione di lunedì ha inoltre confermato il veterinario di riferimento, il professor Francesco Camillo.