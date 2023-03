Magistrato, Squarci nuovo rettore "Sinergia per tutelare città e Palio"

di Laura Valdesi SIENA "E’ venuto a farci visita il nuovo prefetto Matilde Pirrera, questo l’ultimo atto del mio mandato. Un incontro cordiale e segno della considerazione che le istituzioni riservano al mondo delle Contrade", osserva l’ormai ex rettore del Magistrato Gianni Morelli. Ieri infatti ha ceduto il testimone ad Emanuele Squarci, priore dell’Istrice, eletto dai colleghi onorandi. Con lui in deputazione resta come pro rettore Carlo Piperno (Lupa), ci sono poi Alessandro Mariotti (Leocorno), Benedetta Mocenni (Selva) e Marco Grandi (Chiocciola). Rettore Squarci, è il quarto priore dell’Istrice a rivestire questo ruolo. "Sì, dopo Guido Chigi Saracini, Guido Iappini e Nicoletta Fabio: ben degni predecessori". Piperno è rimasto pro-rettore: grande spirito di servizio. "L’ho ringraziato nel breve discorso dopo l’elezione perché la sua disponibilità è importante.Un punto di appoggio fondamentale per me e per tutti, gliene sono grato. Quanto allo spirito di servizio l’ho registrato nei colleghi e nel capacissimo gruppo di collaboratori che sono un bene prezioso per noi e per la città". A volte il lavoro del Magistrato non viene ben compreso da senesi e contradaioli. "A volte forse traspare poco di ciò che il Magistrato prova a fare. Puntando a difendere la specificità della nostra Siena, del nostro modo...