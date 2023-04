Magistrato, Biagianti confermato reggitore

Nessun cambio al vertice, almeno per il momento. Sarà ancora Andrea Biagianti, classe 1985, il reggitore del Magistrato delle Contrade di Montepulciano. Un nome voluto, all’unanimità, dalle contrade. Biagianti è stato contradaiolo, assessore al Bravìo, una persona stimata che conosce molto bene la festa. Per la seconda volta è stato eletto ma l’obiettivo è quello di un graduale passaggio di mano. Biagianti ha detto di aver accettato "solo dopo aver condiviso la costruzione di un percorso innovativo di allargamento del Magistrato, puntando ad un ricambio delle cariche, reggitore compreso, già durante questo mandato". Una manifestazione come il Bravìo richiede un "fisiologico" ricambio di persone ma anche competenze sempre più specializzate a livello organizzativo. Rinnovamento ai vertici del Magistrato e vicinanza alle contrade saranno gli obiettivi principali del nuovo corso. Ad affiancare Biagianti, i vicari Matteo Maroni e Francesco Baricci, la cerimoniera Sara Tonini (confermata), la nuova camerlenga è Teresa Chiucini con Irene Bettollini confermata nel ruolo di notaia. Come potrà crescere ancora il Bravìo? A livello di visibilità, affluenza e attrazione turistica i risultati ci sono. Biagianti a La Nazione ha detto che "va preservato il ruolo delle contrade che devono essere messe in condizione di restare aperte il più possibile durante l’anno. Il loro ruolo è fondamentale. Durante l’anno della pandemia molte persone si sono avvicinate alle contrade, un’inversione di tendenza c’è stata". Il Magistrato ha sottolineato che durante l’ultimo triennio "sono stati oltre 54mila euro i contributi ricevuti", risultato "che ha permesso di mantenere alto il livello culturale e di fornire un sostegno alle contrade".

L.S.