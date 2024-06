Magi: "Lizza, basta la manutenzione ordinaria"

"La manutenzione ordinaria è regolarmente effettuata dalla squadra operativa delle aree verdi, mentre al momento non vi è necessità di interventi straordinari". Così l’assessore alla manutenzione aree verdi del Comune di Siena, Barbara Magi.

"Il taglio dell’erba – ha detto – è regolarmente effettuato dalla squadra operativa delle aree verdi, così come viene regolarmente effettuata la manutenzione e pulizia del laghetto dei cigni. Per il momento, valutato che non si ha necessità di modificare strutturalmente i giardini e che non sussistono problematiche importanti".

Anna Ferretti, Progetto Siena, si è detta "contraria al giudizio che La Lizza sia in condizioni ottimali. Al momento, per fare un esempio, non c’è né ghiaia, né stabilizzato, ma solo terra e fango. C’è molto da lavorare e non solo alla Lizza".