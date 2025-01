Magazziniere per consegne. Impiegato amministrativo

1 MAGAZZINIERE/ADDETTO ALLE CONSEGNE – Cercasi a Poggibonsi magazziniere addetto alle consegne. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare allo 0558068014 oppure inviare cv a [email protected].

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE – Azienda di Poggibonsi cerca un impiegato amministrativo con esperienza in contabilità ordinaria maturata in azienda. Richiesto diploma di ragioneria e/o laurea in economia, obbligatoria la conoscenza del gestionale Business Cube e del pacchetto Office. Richiesta patente B e preferibile Haccp. Contratto full time con possibilità di trasformazione. Cv a [email protected].