Magazziniere incaricato delle consegne ai clienti

1 PROMOTER EDITORIALE - Distribuzione periodici cerca per zona della Valdelsa un promoter editoriale per distribuzione di album omaggio davanti alle scuole elementari dalle ore 7,30 alle ore 8,30. Trattasi di contratto di collaborazione per un mese circa, part time di 5 ore settimanali. Si richiede: patente B e mezzo proprio, conoscenza di excel e posta elettronica. Per candidarsi contattare 3405219421 o inviare il cv a [email protected].

1 MAGAZZINIERE/ADDETTO ALLE CONSEGNE – Cercasi a Poggibonsi magazziniere addetto alle consegne. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare allo 0558068014 oppure inviare cv a [email protected].