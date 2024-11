Macchie bianche sulla pelle. Open day vitiligine e visite gratuite alle Scotte

Sensibilizzare la popolazione, promuovere una corretta informazione e l’empowerment dei pazienti che convivono con questa malattia. Con questo obiettivo SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse, promuove una campagna di sensibilizzazione sulla vitiligine rivolta ai cittadini, tramite l’organizzazione di Open day in circa 35 centri ospedaliero universitari distribuiti sul territorio nazionale, fra cui l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, dalle 14 alle 16 all’ambulatorio 5, del lotto 3, piano -2, i professionisti della Dermatologia saranno a disposizione dei cittadini per un incontro informativo dermatologico gratuito.

Referente dell’iniziativa è il dottor Emanuele Trovato: gli interessati possono chiamare il numero verde dedicato 800 226466 per prenotarsi.

"La vitiligine è una malattia cronica autoimmune, spesso associata ad altri disturbi, quali disfunzioni della tiroide, diabete mellito e alopecia areata – afferma il professor Pietro Rubegni, direttore della Dermatologia –. Questa iniziativa della SIDeMaST è importante perché permette ai pazienti di confrontarsi direttamente con i professionisti del nostro centro, supportati dai progressi della ricerca che ha aperto a nuove possibilità terapeutiche per una malattia che fino a poco tempo fa veniva considerata esclusivamente per un fattore estetico e non per il suo impatto complessivo. Ad oggi sono circa 330 mila in Italia le persone che convivono con la vitiligine, nel mondo si stima che siano 65-95 milioni. Si manifesta con macchie bianche sulla pelle di dimensioni variabili che possono aumentare e confluire nel tempo".