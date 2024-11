’Ma tu mi ami?’ per il 25 novembre. L’educazione del rispetto va a scuola

Terrecablate celebrerà il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un evento di sensibilizzazione per gli studenti delle medie. Il progetto benefit ’Ma tu mi ami?’ sarà improntato per l’occasione sull’educazione al rispetto e al valore di sé stessi e vedrà la partecipazione, oltre che del team di esperte, l’avvocato Elisa Ferri e la psicoterapeuta Elena Lorenzini, e delle volontarie dell’associazione Donna chiama Donna, anche del giocatore dell’Emma Villas Federico Bonami. L’incontro si terrà nella palestra dell’istituto Jacopo della Quercia di Siena dove si ritroveranno gli studenti delle terze classi, poi sarà riproposto alla media San Bernardino di Siena e all’Istituto Papini di Radda in Chianti. Nella mattinata di riflessione e consapevolezza, l’avvocato Elisa Ferri illustrerà gli strumenti legali per difendersi da atti di violenza; la psicologa Elena Lorenzini parlerà dei legami pericolosi in adolescenza. Le volontarie di Donna Chiama Donna porteranno le loro testimonianze dal centro antiviolenza, attivo a Siena dal 1991. Il pallavolista Bonami parlerà ai ragazzi dell’importanza di avere un obiettivo nella vita e di una vita sana.