Lupi attaccano gregge, il sindaco di Asciano chiede intervento

Asciano (Siena), 20 giugno 2024 - "Ho richiesto una riunione di coordinamento urgente in prefettura perché la situazione che vede la presenza di lupi e di ibridi nel comune di Asciano e più in generale su tutto il territorio provinciale, è diventata insostenibile. Un allarme senza fine, con l'ennesimo attacco questa volta a un gregge di ovini in località Rofanello. Servono misure immediate e non più rinviabili". Lo rende noto Fabrizio Nucci, sindaco di Asciano, dopo un altro attacco ad un gregge di pecore sul territorio comunale, nelle Crete Senesi. "Quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria mattanza che mette a rischio, oltre alla vita degli animali, la stessa sopravvivenza di tante piccole aziende e dei loro allevamenti - aggiunge Nucci. - I lupi sono ormai arrivati alla porta di casa e per gli allevamenti di bovini ed ovini non c'è scampo. Un pericolo che, così facendo, rischia di interessare sempre più anche cacciatori, tartufai, cercatori di funghi ma più semplicemente i cittadini e i turisti che percorrono la sentieristica e frequentano le nostre campagne".

"La situazione è ormai da tempo fuori controllo come hanno anche a più riprese denunciato le associazioni di categoria agricole. Non c'è più tempo da perdere - conclude - Occorre che politica ed istituzioni prendano coscienza della situazione e si arrivi ad interventi risolutivi, in grado di riportare la presenza del lupo nei nostri territori a quella di anni fa, quando era ancora sostenibile".