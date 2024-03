Lunedì Pasquetta all’Archeodromo Lunedì 1 aprile, l'Archeodromo di Poggibonsi apre le porte per una Pasquetta nel villaggio medievale della Fortezza di Poggio Imperiale. Attività, mestieri antichi e giochi per grandi e piccini in un viaggio nel passato di oltre 1200 anni. Ingresso libero.