Lunedì 4 elezione della Commissione

Lunedì 4 settembre alle 21,30 in prima ed alle 21,45 in seconda convocazione, è convocata l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni onorando priore, Elezione della Commissione elettorale per la nomina degli organismi dirigenti di contrada e di Società (art. 37 dello Statuto, lett. A, comma 1), Varie ed eventuali.