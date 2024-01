L’ultimo saluto al ’super babbo’ . Marcello Brogi

Ieri nella chiesa della Giraffa l’ultimo saluto a Marcello Brogi, padre del nostro collega Paolo, al quale la redazione di Siena della Nazione si strige in un forte abbraccio in questo momento di immenso dolore. Marcello Brogi, ’Alceste’ per gli amici, se ne è andato all’età di 84 anni: troppo presto, per la sua famiglia, i suoi cari, la sua Contrada, la Giraffa. Tutti lo ricorderanno come un uomo appassionato, un contradaiolo partecipe alla Festa senese, come un ’figlio di Siena’. Le condoglianze de ’La Nazione’ a Paolo e alla famiglia Brogi, per una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile.