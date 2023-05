Luglio 1970, l’ultimo trionfo del grande Topolone

Ci sono tanti esempi per spiegare quanto il Palio sia cambiato per arrivare a questo 2023: torniamo ai giorni di Topolone. Riportiamo alla memoria la sua settima ed ultima vittoria. Palio del 2 luglio 1970, va in sorte alla Giraffa e Provenzano parte favoritissimo. Dietro la Lupa con Arianna e Rondone e l’Oca con Sambrina e Aceto. Lavoro straordinario per il mossiere Sabatino Vanni per tre mosse che non sembrano finire mai. Dopo l’infortunio a Ciancone nella Selva si può partire: scatta a sorpresa il Drago con Gabria e Morino che restano in testa per un giro. Poi i valori vengono fuori e la Giraffa recupera posizioni su posizioni, mentre la Lupa non curva a San Martino e Arianna lascia definitivamente il palcoscenico di piazza del Campo. Per Topolone e Bazza si tratta solo di terminare i tre giri con la massima tranquillità, mentre anche Ercole nella Selva rifiuta la curva, portandosi a casa il cencio di Carlo Semplici che ricorda i 50 anni dalla morte di Federigo Tozzi. Solo tre anni dall’ultimo trionfo: la Giraffa con il capitano Lido Saccocci i tenenti Mario Tanganelli, Luigi Selvolini e Fabrizio Beati con il barbaresco Fosco Guiggiani. La festa, con il Numero Unico "Noi la Giraffa" è sotto la supervisione dell’onorando Pietro Bazzani.

Massimo Biliorsi