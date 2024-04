L’Ufficio di prossimità apre a San Gimignano

Ancora un taglio del nastro. E’ stata aperta la porta del Centro polifunzionale ’Il Bagolaro’ di via Folgore con il nuovo Ufficio di prossimità per la comunità. Dopo Punto digitale facile ‘Sangi Facilità’ la Regione ha acceso il 25.mo ufficio di prossimità alla presenza dell’assessore regionale alla Innovazione Stefano Ciuoffo con il sindaco Andrea Marrucci, il vice Niccolò Guicciardini, gli assessori Gianni Bartalini e Daniela Morbis. E’ aperto ogni mercoledì su appuntamento (da prendere via mail) dalle 9,30 alle 12,30.

"Un servizio ai cittadini – ha commentato il sindaco nel ringraziare gli assessori alla innovazione e alle politiche sociali e alla importante sinergia con la Regione Toscana, la Fondazione territori sociali della Valdelsa – che dà una risposta concreta per avvicinare la Pubblica amministrazione e alle esigenze delle persone". Gli Uffici di Prossimità rientrano nel progetto pilota per delocalizzare le funzioni giudiziarie. Tramite l’ufficio gli utenti potranno inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno; richiedere un’autorizzazione a un giudice tutelare, al rilascio di documenti validi per l’espatrio, la nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli Uffici giudiziari; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato. Gli enti coinvolti sono 103 di cui 75 avranno uffici aperti in Toscana.

Per Ciuoffo, "siamo di fronte all’attuazione di una più moderna e funzionale idea della giustizia, una nuova Giustizia di prossimità".

Romano Francardelli