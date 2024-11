Lucii, Vivi Poggibonsi: "Aumentare i servizi per i più fragili"

"Occorre incrementare la quota capitaria a favore della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa". Lo chiede in una mozione Vivi Poggibonsi, schieramento di opposizione in consiglio comunale. "Presa visione del Profilo di salute della Zona sanitaria Alta Valdelsa, relativo all’anno 2022 – spiega il capogruppo Claudio Lucii – si rileva la necessità di potenziare l’assistenza delle persone fragili e gli interventi di carattere sociosanitario ed educativo a carattere preventivo sulla fascia della popolazione giovanile in età adolescenziale. Emerge inoltre la necessità di realizzare interventi integrati sociosanitari di prevenzione delle disabilità psico-fisiche e di emarginazione sociale sul nostro territori".

E infine: "In ragione di tutto questo – conclude Lucii – è opportuno prevedere, in base a specifici programmi di intervento territoriale e residenziale, un incremento dell’attuale quota capitarla da erogare alla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa".