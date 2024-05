Ultime due giornate clou per il ‘Valdelsa Love Festival’, in programma nello spazio del parcheggio del Bernino a Poggibonsi. La serata di oggi, dalle 21,30, è dedicata agli anni ‘90/’00 con il Millennium Bug, un format pensato per rivivere le hit degli anni passati, con tanto di gadget a tema. Gran finale, domani, alle 21,30, con il rapper milanese Mondo Marcio, vera e propria colonna dell’hip-hop italiano. In tutte e due le giornate, dalle 17 in poi, non mancheranno iniziative di intrattenimento, giochi, gastronomia e sorprese per grandi, piccini e famiglie. "Valdelsa Love Festival", alla sua prima edizione, è a cura della nuova associazione Jungle.

Fabrizio Calabrese