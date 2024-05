Lotta alle contraffazioni. Conferenza informativa

L’associazione Anioc delegazione di Siena, la Confconsumatori e il comando provinciale della Guardia di Finanza hanno organizzato una conferenza informativa sul tema ’Come difendersi dalla pubblicità ingannevole e dalle contraffazioni’. L’evento si terrà venerdì 24 alle 17 alla Camera di commercio.

Un incontro su un argomento estremamente attuale utile a fornire informazioni al cittadino per scelte consapevoli. Informarlo dei rischi che i prodotti contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza comportano per la salute individuale e collettiva nonché per la libera concorrenza. Interverranno il maggiore Nicola Coletta (Tutela delle eccellenze della produzione agricola nazionale: la contraffazione agroalimentare), il maresciallo Marina Granieri (Pubblicità ingannevole: il ruolo della polizia economico-finanziaria a tutela del consumatore), il luogotenente Gianni Anti (Il falso nummario: una ferita alla fiducia collettiva).

L’incontro sarà preceduto dai saluti della delegata di Anioc Maura Marchionni, del delegato Confconsumatori Duccio Panti, del presidente Assoarma Pellegrino Federico, del presidente Camera di Commercio Massimo Guasconi. Conclusioni del colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale Guardia di Finanza, modera Giuseppe Saponaro.