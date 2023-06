Lorenzo Lorè, nuovo assessore di Siena, affronta due dossier urgenti

Due dossier urgenti sul tavolo del nuovo assessore Lorenzo Lorè (foto), Forza Italia, che in virtù delle deleghe a servizi all’infanzia, istruzione, formazione e sport, edilizia sportiva ed edilizia scolastica, ora si trova a dover gestire due ’grane’: il caso Robur e la questione dei lavori al Palasport di viale Sclavo. Sul destino della società di calcio bianconera, ieri a mezzanotte scadeva il termine ultimo per l’iscrizione alla serie C da parte del club del presidente Emiliano Montanari.

Di fronte al silenzio assordante in merito alle pratiche da espletare (il pagamento degli stipendi arretrati e la fidejussione per l’ammissione alla nuova stagione), Loré non ha nascosto una certa preoccupazione: "Come amministrazione comunale siamo in attesa di capire se l’iscrizione verrà effettuata. La Commissione provinciale per il pubblico spettacolo ha dato parere positivo all’utilizzo dello stadio ’Franchi’ purché non a piena capienza. Quanto ai lavori alla tribuna, attendiamo le valutazioni della società". Lorè aggiunge: "In caso di fallimento della Robur, il Comune si riprenderà il titolo sportivo. Quella sarà la base da cui muoversi, il punto di partenza". E sui rumors di contatti con eventuali imprenditori interessati a rilevare la società bianconera, l’assessore ha chiarito: "Nessuna interlocuzione con nessuno, anche perché in questa fase non sarebbe stato corretto".

In fase di studio invece il dossier riguardante il Palasport: "Se i lavori inizieranno dopo l’estate, parleremo con le società sportive che si allenano in viale Sclavo – è l’annuncio –. Non sarà quindi necessaria un’ordinanza del sindaco per poter utilizzare la struttura".

