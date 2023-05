L’ora di Gavignano

Torna l’appuntamento della seconda domenica di maggio con la festa di Gavignano a Poggibonsi. Il giorno 14 è in programma l’appuntamento religioso a cui si uniscono gli aspetti tradizionali di tipo essenzialmente ricreativo. Alle 16,15 sarà officiata la Messa nell’antica chiesa di Gavignano, un gioiello nel caratteristico borgo di campagna a una manciata di chilometri dal centro di Poggibonsi. Il coro della parrocchia dello Spirito Santo animerà poi la processione per le strade della suggestiva località. A seguire la tipica merenda nell’aia con i prodotti di qualità del territorio. Gli eventi non hanno scopi di lucro, spiegano gli organizzatori della festa. Il ricavato sarà utilizzato per fini benefici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di Gavignano.