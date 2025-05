Tucci e Rossi al Magistrato. Estratti i palchi

Tutto come da tradizione: i priori si sono riuniti dopo l’estrazione a sorte delle Contrade di luglio anche per estrarre i palchi. Che sono andati quello del Bargello al Bruco, il San Paolo alla Tartuca, San Pietro al Drago, i Borsellai al Valdimontone e i Pollaioli alla Pantera. Fra le novità poi il debutto in Magistrato del neo rettore del Bruco Alessandro Benvenuti.

Ma sono stati altri due i momenti importanti della riunione. In primis, era già programmato da tempo in verità, l’incontro dell’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Enrico Tucci con i priori, accompagnato dal comandante Alessandro Rossi. "Una riunione all’insegna della collaborazione con l’amministrazione comunale in vista della stagione estiva, non solo del Palio ma anche delle feste titolari già iniziate e dei tanti eventi", conferma il rettore Benedetta Mocenni. Ribadendo, va da sè, l’autoregolamentazione delle Contrade che sarà basilare per fare in modo, in via preventiva, che non si creino problemi, dalle chiusure delle strade alla musica, come ben sanno i senesi. "Poi è stato stato fatto, da parte dei tre priori che ne fanno parte, un aggiornamento dei lavori della commissione comunale che sta lavorando alla revisione del Regolamento del Palio. "Una sintesi del lavoro svolto – si limita ad evidenziare Mocenni –, che ha consentito di analizzare l’intero dettato normativo". Ossia tutti gli articoli, soffermandosi soprattutto (ma non solo) sulla giustizia paliesca che continua a restare un tema "caldo" per le Consorelle. I lavori della commissione riprenderanno a settembre, dopo la stagione paliesca. E solo allora l’esito dell’analisi fatta sarà messo nero su bianco, così come le eventuali proposte di modifica.

La.Valde.