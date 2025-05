Gingillo, estrazione positiva: "Ho macigni nelle scarpe da togliere, non sassolini"

Non mancano i complimenti per Gingillo, vittorioso a Legnano. "Alla faccia di chi mi screditava dicendo che non ero troppo da corsa qui", il sassolino dalla scarpa tolto dal fantino appena sceso da cavallo dopo il palio in Lombardia. Viene naturale chiedere se anche a Siena, magari, ne ha da togliere. "Direi che avrei macigni, mattoni da levare. Speriamo di poterlo fare", ribatte pronto.

Per Gingillo si sono aperte diverse porte con l’estrazione. "Alcune... sì, sono contento. Vediamo come evolve la situazione in questo mese. I rapporti ci sono", spiega. Se si sottolinea che alcune potrebbero sovrapporsi a quelle di Scompiglio rilancia senza sbilanciarsi: "L’importante è capire bene come ce le trovi. Poi se si sovrappongono o no cambia poco". Per Gingillo difficile dire ora quale sarà l’orientamento nella scelta dei cavalli: "Bella domanda ... Se i migliori li prendono tutti sono più contento, però (si stringe nelle spalle, ndr) faranno loro. Basta che quello competitivo riesca a montarlo io nella situazione giusta". Anda e Bola e Benitos sostiene "che non è detto siano imbattibili , vedi bene che le sorprese ci sono, Benitos non ne parlava nessuno poi ha vinto il Palio. Ci sono anche dei cavalli nuovi interessanti, purtroppo non si sono avute quest’anno troppe occasioni per vederli. Altrimenti a luglio basta andare su quelli più esperti". Elencando i nomi delle Contrade – Chiocciola, Valdimontone – Giuseppe Zedde annuisce. "Anche Bruco?, sì, si dai... Anche Lupa", aggiunge quest’ultima di sua sponte. "Anche con il Drago ho un bel rapporto", dice. E la Pantera? "Chiediamolo al capitano", la risposta di Gingillo. Sul tema rivali è chiaro: "La mia esigenza è montare un cavallo da corsa nella situazione migliore che mi si crea al momento. Se non c’è la rivale meglio, se c’è va bene lo stesso. Per vincere ci vuole il cavallo".

Restiamo in tema. A Mociano ieri qualche spunto buono si è visto. Carboni nella prima batteria su Chiosa vince, ha colpito anche la sua cavalla Dovizia al verrocchino, docile e tranquilla. Bella partenza di Massimo Columbu su Cassiox, anche Angioi su Brivido sardo si è fatto vedere. Prova Puligheddu su Zentiles, Salvatore Nieddu è attento a non sbagliare sentendo che il debutto potrebbe forse essere vicino. Michel Putzu su Volpino prende bene il via, si fanno vedere tra gli altri Sebastiano Murtas su Carontes e Paolo Mereu su Bryan.

La.Valde.