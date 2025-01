L’opposizione attacca: "Non ci sono progetti"

"Solo ‘toppe’, nessuna grande opera, nessuna visione del futuro della città". E’ con questa lapidaria sintesi, che il centrosinistra di Colle ha bocciato il Documento Unico di Programmazione presentato dalla giunta Pii durante l’ultima seduta del consiglio comunale.

"Da chi ha raccontato in campagna elettorale di essere pronto a partire fin dal primo giorno, mi sarei aspettato molto di più – afferma il capogruppo Pd, Riccardo Vannetti – Non ci sono progetti per rifare strade e aprire cantieri e i progetti elencati nel Dup devono trovare riscontro nel bilancio di previsione, perché le parole hanno senso se trovano una corrispondenza con i fondi destinati ai progetti: purtroppo ci troviamo davanti a bellissime liste di interventi da fare, senza, però, specificare dove verranno trovate le risorse".

Tagliente anche il giudizio del segretario Dem, Enrico Galardi: "Tra le opere pubbliche manca il grande progetto, quello che dovrebbe diventare il simbolo di questa amministrazione, e non si capisce, tra tutte quelle elencate, quali siano le priorità – afferma – Anzi, si continua a scaricare sulla precedente amministrazione la responsabilità di non fare scelte. Non ho riscontrato una grande visione del futuro della città – prosegue l’ex presidente del consiglio comunale – e i vari interventi appaiono slegati tra loro: sono tantissimi, la maggior parte dei quali, però, risulta già avviata e spesso quasi portata a compimento dalla precedente amministrazione. E molte iniziative sono normalissimi interventi di ordinaria amministrazione, fatti passare per straordinari".

A.V