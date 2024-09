L’Onda celebra il trionfo. Festa nel rione il 21. Cena per 1600 in piazza del Mercato

di Laura Valdesi

SIENA

In silenzio. Ore e ore di lavoro per ’pensare’ la cena della vittoria e il Numero Unico. Scoprire il modo più accattivante per raccontare la vittoria di Brigante e Tabacco. Di una Contrada che, alla zitta, negli ultimi anni ha scritto più volte il suo nome nell’albo d’oro del Palio. Pronta a stupire, senza voli pindarici ma con la forza delle idee innovative di tanti giovani, la linfa di Malborghetto, e la professionalità condita di esperienza degli adulti. Ieri sera il seggio ristretto dell’Onda ha tirato la riga sui festeggiamenti della vittoria che sono (quasi) dietro l’angolo.

Ad occuparsi dell’organizzazione, con tantissimi contradaioli naturalmente, sono due vicari del priore Massimo Spessot, Guido Cavati e Giulio Salvini. Quest’ultimo ha il compito di varare il Numero Unico, librone del successo di un popolo e di un’accoppiata "che è arrivato alle battute finali. Non posso svelare nulla, ma se lo dovessi definire con un aggettivo direi ’innovativo’. L’obiettivo che ci siamo prefissi è stato di spingere gli ondaioli a leggere i testi. Spesso del Numero unico si guardano soprattutto le foto. Quindi ci siamo concentrati sugli articoli, mettendo anche delle cose buffe, per cercare di calamitare l’attenzione. Vedremo poi se ci siamo riusciti. Per il resto un librone standard... Multimediale? Non posso rivelare nulla", sorride Giulio Salvini.

E’ toccato invece a Guido Cavati il compito di occuparsi della cena della vittoria del 28 settembre con l’allestimento in Piazza del Mercato e del ricevimento delle autorità che sarà il giorno precedente. Andiamo per ordine. "Abbiamo deciso questa volta di fare la festa del rione all’inizio degli eventi perché così possiamo dedicarci completamente ad essa e poi impiegare tutte le energie per il grande appuntamento della cena", spiega Cavati. Festa che sarà dunque sabato 21 settembre a partire dalle ore 20. Si dipanerà, come sempre in via Duprè e nei vicoli del rione. Ancora non si conosce il numero preciso dei partecipanti "ma registro un entusiasmo travolgente anche da parte dei giovani", ammette. Il titolo è tutto un programma: ’Ondependence day’. Il motivo? Perché l’Onda ha vinto il 4 luglio, giorno appunto dell’indipendenza americana. Poi toccherà alla presentazione del Numero unico, il 26 settembre, nella sede della Contrada. E il giorno seguente, invece, alle 18, il ricevimento delle autorità nei giardini.

Sabato 28 tutti a cena in Piazza del Mercato, naturalmente nella fetta di territorio di Malborghetto. "Speriamo di poter arrivare a quota 1600, viste le richieste", dice il vicario Cavati. Inizierà alle 20,30 ed il concone sarà disposto, come nel 2017, sul lato di via del Sole. "Anche per cercare di tenere conto delle attività che sono presenti creando loro il minore disagio possibile, se fosse stato posizionato verso Palazzo Pubblico ci sarebbero stati invece per il bar". Si andrà dietro al tema della festa nel rione. Si punta ad un mix di semplicità ed eleganza da valorizzare anche attraverso l’illuminazione perché piazza del Mercato è abbastanza buia. La cena della vittoria si svolgerà in concomitanza con la festa nel rione della Lupa ma, stante la diversa dislocazione delle due Contrade, non ci sarà alcuna sovrapposizione, né intralcio. Tornando a Malborghetto, nel programma dei festeggiamenti dal 30 settembre al 4 ottobre i cenini della vittoria, sempre in piazza del Mercato alle 20.30