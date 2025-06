Lojudice guida i vescovi toscani in Terra Santa

Sarà un pellegrinaggio di solidarietà verso i cristiani di Terra Santa, quello che da oggi al 13 giugno porterà a Gerusalemme e Betlemme una nutrita delegazione della Conferenza episcopale toscana, assieme ad alcuni collaboratori, sacerdoti e laici. I vescovi, con a capo il presidente Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, faranno tappa a Gerusalemme e a Betlemme. I vescovi della Conferenza toscana lasceranno una donazione alle principali opere che visiteranno.

"Il viaggio in Terra Santa – spiega il cardinale Lojudice –, tanto voluto e desiderato dai vescovi della Toscana, si svolge in un momento particolarmente drammatico e tragico per quella terra martoriata. La nostra presenza vuole essere un segno di vicinanza verso tutti coloro che hanno sofferto e soffrono gli effetti della guerra senza distinzioni di nazionalità o di religione. In un conflitto non ci sono vittime o carnefici. Tutti perdono qualcosa. Credo doveroso da parte nostra portare una speranza di pace e di sostegno concreto per tutti coloro che sono vittime innocenti della guerra. Abbiamo deciso di andare per non voltarci dall’altra parte e per dimostrare che la Chiesa è presente in quei luoghi con quella forza dell’amore evangelico che ci invita ad incontrare ogni popolo anche per lenire ferite e dolori. Non possiamo dimenticare anche il lavoro eroico di tutta la Custodia della Terra Santa che soprattutto a Gaza nella parrocchia della Sacra Famiglia continua a testimoniare l’amore di Cristo per i più fragili e soli".