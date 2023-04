L’offerta dell’Università Presentato il nuovo piano formativo e dei servizi Di Pietra: "Ecco le novità"

di Paola Tomassoni

Sarà ospite del graduation day in piazza del Campo, il 17 giugno, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. L’annuncio è del rettore Roberto Di Pietra, nel corso della conferenza sulle novità dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti, tenuta ieri con la prorettrice Donata Medaglini. Un nuovo corso di laurea magistrale, il manifesto degli studi (da maggio), il portale OrientarSi, la data unificata di immatricolazioni e iscrizioni, l’assistenza sanitaria per gli studenti fuorisede e una piattaforma gratuita per la ricerca di alloggio nel mercato privato, sono alcune delle novità annunciate per il 2023 dall’Università. Insieme al debutto della Scuola di Medicina e delle Scienze della salute, organo che, sulla scia di quella di Economia, farà da regia ai tre Dipartimenti di area medica e biomedica. "Dobbiamo garantire agli studenti non solo un’esperienza formativa di eccellenza, ma anche un’ampia offerta di servizi", inizia il rettore Di Pietra.

La prima novità riguarda l’offerta formativa, illustrata dalla delegata alla didattica Paola Piomboni, ed è il nuovo corso di laurea magistrale in Lingue per l’impresa e lo sviluppo, nella sede di Arezzo. Salgono così a 75 i corsi di studio per l’anno accademico 2023-2024: 33 di laurea triennale, 37 magistrali e 5 a ciclo unico. I percorsi di studio in lingua inglese saranno 18 e 9 quelli con double degree (doppio titolo); a questi si aggiungono i corsi post-laurea, dottorati, scuole di specializzazione, master. Annunciata anche la conferma per Scienze storiche e dei beni culturali e Filologia e critica delle letterature antiche e moderne del riconoscimento da parte del Miur di ‘dipartimenti di eccellenza’, quindi dell’assegnazione di fondi aggiuntivi per didattica e ricerca.

Confermati anche i programmi europei e internazionali di mobilità, che giovano di accordi con 450 università europee e 200 extra europee. Si arriva così ai servizi agli studenti - illustrati dalla docente delegata Stefania Lamponi con la dirigente Claudia Vaccarezza -, ingrediente importantissimo per la scelta della sede universitaria. Si inizia con l’annuncio della convenzione con l’Ordine dei Medici di Siena, il Dsu e l’Asl per l’assistenza sanitaria agli studenti fuorisede e agli stranieri. Poi c’è il nodo degli alloggi in città, tema caldo del momento: oltre alla ‘bacheca’ mantenuta dall’Urp di ateneo, è in arrivo la piattaforma CercoAlloggio, da realizzare insieme a Dsu e altri atenei toscani, per aiutare gli studenti a trovare a distanza una sistemazione in affitto nel mercato privato.

Le immatricolazioni scatteranno il 4 luglio, così come le iscrizioni agli anni successivi. L’orientamento, coordinato dalla delegata Lucia Morbidelli, viaggia ogni anno con attività nelle scuole superiori e si arricchirà del ‘Matricole day’, il 4 ottobre, giornata in cui l’ateneo darà il benvenuto ai suoi nuovi studenti. Altra occasione di integrazione e di conoscenza della città campus sarà il Community Hub, ovvero la possibilità per gli studenti di partecipare a percorsi artistici e culturali delle associazioni locali.

Rientrano infine nei servizi di aiuto agli studenti quelli di ‘ascolto’ e ‘consulenza psicologica’; inoltre ci sono Placement office & career service, supporto alle carriere di studio e lavorative, specifiche iniziative di recruiting, da ‘Aziende on campus’ alla Career Week. Da menzionare l’assistenza per la protezione dei diritti del ‘difensore civico’ e della ‘consigliera di fiducia’; per il sostegno economico c’è il fondo di solidarietà.