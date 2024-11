’Lo Svuota cantine’. Entro il 15 novembre le prenotazioni

Entro il 15 novembre le prenotazioni di uno spazio gratuito per ‘Lo svuota cantine’, mercatino organizzato da Officina Solidale dove vendere o scambiare gli oggetti che non ci sono più utili. Scade alle ore 12 il termine utile per prenotare gratuitamente una postazione, riempiendo on line il modulo disponibile sul sito di Officina Solidale, dove è consultabile anche il regolamento della manifestazione. Lo Svuota cantine è in programma sabato 30 novembre dalle 11 alle 18 nella piazza coperta antistante la sede dell’associazione, in via Bernardo Tolomei 7.