"Lo Stecco Toscano" conquista il bronzo

Rossella Giulianelli porta Chianciano Terme e la Toscana sul podio ai Campionati Italiani della FIC. "La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte". Con queste parole del maestro Gualtiero Marchesi possiamo raccontare il successo della chef chiancianese Rossella Giulianelli che ha saputo trasformare ingredienti semplici e autentici in un capolavoro gastronomico, conquistando il bronzo ai Campionati Nazionali della Federazione Italiana Cuochi (FIC) a Rimini. La competizione ha visto sfidarsi i migliori chef italiani in diverse categorie, e Rossella Giulianelli ha brillato nella sezione Street Food, presentando il suo innovativo piatto "Lo Stecco Toscano". Un’idea originale che valorizza i prodotti tipici del territorio: pecorino toscano DOP, finocchiona IGP, pane toscano DOP, ricotta e nocciole, con un tocco sorprendente dato dall’inserto ai lamponi, per un perfetto equilibrio tra sapidità e dolcezza. Il successo è frutto del lavoro di squadra: accanto a Rossella, in veste di team manager, hanno gareggiato Ilaria Salvadori e Francesca Bartoli, tutte appartenenti all’Associazione Cuochi Arezzo. Un gruppo affiatato che ha saputo distinguersi tra i tanti talenti in gara, portando in alto la tradizione gastronomica toscana.

"Abbiamo lavorato con passione e dedizione per creare un piatto che esaltasse il nostro territorio e potesse rappresentare la Toscana in una veste moderna e accattivante," ha raccontato Rossella con entusiasmo. "Questo bronzo è un riconoscimento importante per il nostro impegno e un grande stimolo per continuare a sperimentare e innovare nella cucina".

Anna Duchini