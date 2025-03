Lo sport ‘batte’ la disoccupazione. La Giotti Victoria fa 25 assunzioni

Lo sport combatte la disoccupazione. Giotti Victoria, la società di volley femminile di Poggibonsi, negli ultimi mesi ha fatto 19 assunzioni e altre 6 scatteranno nei prossimi mesi: 25 posti di lavoro in tutto tra impiegati, magazzinieri, ruoli tecnici e tutto ciò che serve in un club di grandi ambizioni con l’obiettivo della serie C e un settore giovanile particolarmente vivace.

La società sportiva, nata cinque anni fa in seno al gruppo Giotti Victoria, leader nella realizzazione di veicoli commerciali, ha centrato anche un altro importante traguardo: avere finalmente un palasport a disposizione. Ha preso in gestione quello di Strada in Chianti e a quanto pare si tratta di una scelta assai indovinata. Giotti Victoria ha investito 100 mila euro, altri 600 mila gli ha investiti il Comune di Greve, e insieme hanno dato vita ad un restyling completo del palazzetto. Una struttura di qualità: una capienza di oltre 400 posti, quattro spogliatoi, piano di gioco, palestra fitness, uffici e punto ristoro per un totale di circa 2mila metri quadrati.

"Siamo felici di aver finalmente trovato la nostra casa sportiva e di aver potuto investire risorse importanti in un progetto che in altre realtà locali non era stato possibile mettere a disposizione", afferma Giacomo Pucci, Ceo Giotti Victoria Volley. La società valdelsana ha già stanziato un cospicuo budget anche per il prossimo triennio, che porterà al rifacimento del parquet e all’aumento della capienza fino a 800 posti.

"Anche il volume delle persone coinvolte è destinato a salire nei prossimi mesi – aggiunge Pucci – sia per l’espansione del progetto sportivo che per tutte le attività collaterali che una struttura del genere permette di realizzare. L’acquisto di due veicoli da nove posti ci consente di portare ogni giorno dalla Valdelsa atleti e dipendenti, con la voglia di creare un movimento economico e sportivo che coinvolge tutto il territorio locale". Ad oggi il numero complessivo degli atleti che utilizzano gli spazi del PalaFrosali, tra volley ed altre discipline, è di oltre 200. Una società sportiva in ottima salute, insomma, come del resto Il gruppo Giotti Victoria (un centinaio di dipendenti e due nuovi modelli di auto lanciati recentemente sul mercato), che lo scorso anno ha visto triplicare il suo fatturato.