Lite fra studenti all’autostazione. Il giovane ferito è alle Scotte. Controlli di vigili e carabinieri

di Laura Valdesi

MONTEPULCIANO

E’ ricoverato al policlinico di Siena lo studente della Valdichiana, ancora minorenne, ferito sabato scorso all’autostazione di Montepulciano, nel corso di un parapiglia. La dinamica dell’episodio è ancora tutta da chiarire, se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia locale. Da subito si è ipotizzata una discussione fra due giovani, in cui quello ora ricoverato ha avuto la peggio. Tutto intorno, mentre il fatto accadeva, si sarebbe formata una ’corona’ di coetanei che incitava. Finché qualcuno, probabilmente, è intervenuto fermando le botte. Questo il quadro entro cui si stanno muovendo le indagini, molto delicate perchè si tratta di minori, seguite infatti dall’apposita procura.

All’autostazione ci sono le telecamere di videosorveglianza per cui potrebbero aver ripreso l’episodio che sta facendo parlare l’intera Valdichiana. Perché ogni giorno qui confluiscono centinaia e centinaia di studenti, forse addirittura un migliaio. Finora non si erano mai verificati episodi del genere. Durante l’anno scolastico 2022-2023, grazie al progetto scuole sicure, la polizia municipale aveva svolto un servizio di controllo anche in tale area, oltre che fuori dal licei. Una presenza, quella delle divise, che aveva svolto un importante ruolo di deterrenza, mirato anche a frenare eventuali fenomeni di piccolo spaccio. Tanto è vero che non emerse alcun problema.

Le forze dell’ordine si stanno interessando, come detto, dell’accaduto. E da subito sono scattati controlli nella zona dell’autostazione. Una sorveglianza comunque discreta che, con tutta probabilità, sabato sarà ancora più attenta. Perché si vuole evitare che possano avvenire altri episodi simili. Che a qualcuno magari venga in mente di rendere pan per focaccia. La guardia dunque resta alta in attesa di vagliare gli eventuali filmati delle telecamere o magari altri che possono emergere dai social, come avviene per molti episodi di cronaca.

Intanto a scuola, dopo la lettera del dirigente scolastico Marco Mosconi dove esprimeva preoccupazione invitando la comunità scolastica, genitori compresi, a fare quadrato contro eventuali violenze per promuovere un "ambiente sicuro, rispettoso ed inclusivo", ci si interroga sull’accaduto. E i docenti, sia dei licei che dell’istituto Valdichiana, dedicheranno ore in classe all’educazione civica. In attesa che chi ha mandato il giovane studente in ospedale venga individuato rapidamente visto che nella zona ci sono anche le telecamere. E siano delineate eventuali responsabilità.