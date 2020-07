Siena, 21 luglio 2020 - Si è intromesso nel litigio tra la sorella e il suo compagno e gli ha sferrato alcuni fendenti con un coltello da cucina con una lama lunga 21 centimetri. Poi - mentre la vittima riusciva a salire in auto per andare al pronto soccorso, grazie anche all'intervento dei familiari - il "cognato" si sbarazzava dell'arma gettndola in un fiumiciattolo.

E' successo fra domenica e lunedì alla periferia di Siena, in casa di una famiglia peruviana. A finire in ospedale un 46enne, colpito dalla coltellata sferrata dal fratello della compagna, 35enne, anch'egli peruviano. La lite è proseguita anche fuori casa con danni all'auto della vittima (un finestrino rotto).

Sul posto è intervenuta la polizia che ha messo alle strette il 35enne e, su disposizione del magistrato di turno Siro De Flammineis, lo ha denunciato a piede libero per lesioni aggravate (il 46enne ha riportato anche una costola rotta oltre alle ferite da taglio). Il coltello è stato ritrovato dai vigili del fuoco.