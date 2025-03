L’Istituto "Folgòre" e la legalità. La lezione di Pietro Grasso a scuola

Era il 27 gennaio 2012, quando fu sottoscritto il Protocollo d’intesa "I sentieri della memoria" tra Amministrazione comunale, Sezione Anpi di San Gimignano e Istituto Comprensivo Folgòre da San Gimignano. Tale protocollo istituzionalizza momenti riconosciuti dai tre Enti per i quali partecipano ogni anno gli studenti sangimignanesi delle classi terze in un percorso costante di educazione civica.

Questo progetto si articola in più momenti dell’anno, sia a scuola che in luoghi simbolo con esperti di storia del ‘900. "Nell’anno scolastico 2024-2025 abbiamo partecipato ad un’uscita didattica a Montemaggio, svolto l’incontro sul giorno del ricordo e sul giorno della memoria; in programma per il mese di aprile l’uscita didattica a Sant’Anna di Stazzema, con il bus della memoria, e la partecipazione di una delegazione al Consiglio comunale straordinario in occasione della commemorazione dell’eccidio di Montemaggio".

Proprio nell’ambito del Protocollo, da quest’anno è stato organizzato e realizzato il percorso formativo "Pagine di legalità, esempi di cittadinanza" in collaborazione con la Fondazione Scintille di futuro ETS, nata dal fondatore e presidente Pietro Grasso.

Parte di questo progetto è stato rivolto alle/ai docenti, che hanno partecipato a due incontri, della durata di due ore ciascuno, durante i quali sono stati affrontati temi come il contrasto alle mafie e la didattica della legalità. Prima del terzo incontro le classi terze hanno approfondito con le loro docenti il concetto di mafia, dialogando sulle stragi e sul maxiprocesso.

L’ultimo incontro ha visto la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto che hanno avuto l’opportunità di dialogare con Pietro Grasso il 10 marzo 2025 presso l’Aula magna della scuola, tra la curiosità e l’attesa degli studenti e alla presenza della Dirigente della scuola, del Sindaco, del vicesindaco e dell’assessore comunale alla cultura della memoria del Comune di San Gimignano, dell’assessore regionale all’istruzione, del Presidente Anpi Provinciale, della delegazione dei rappresentanti della sezione Anpi di San Gimignano, del portavoce Fondazione Scintille, della pedagogista ed ideatrice del progetto e della Dirigente dell’IC 12 di Bologna (scuola capofila del progetto).