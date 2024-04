L’istituto Don Bosco parla con l’Europa

Volge al termine il progetto Erasmus+ LandLab del San Giovanni Bosco di Colle. Il progetto Erasmus+ LandLab a tematica ambientale vede la luce con la prima mobilità in Italia. 8-13 aprile scorsi: le delegazioni provenienti da Grecia, Repubblica Ceca e Italia si ritrovano con i partner catalani a Ponts per la conclusione delle attività. "Questa mobilità che si è svolta nel pieno rispetto dello spirito del progetto – afferma una nota – La visita del sito archeologico scultoreo del Neolitico di Espai Transmissor, vincitore di un premio per la sostenibilità in ragione delle tecniche costruttive dell’edificio museale, ha messo in evidenza come l’uomo è intervenuto sul territorio per cambiarlo, ma soprattutto per migliorare il suo impatto sull’ambiente".

Si conclude con nuove prospettive una bella pagina di un progetto internazionale di una scuola colligiana.