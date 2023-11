L’istituto Cennini festeggia 150 anni. Open day con Confindustria. Presenti gli studenti di ieri e oggi

Colle festeggia i 150 anni dall fondazione dell’istituto professionale ‘Cennino Cennini’. Una celebrazione che è già iniziata con varie conferenze e incontri, ma che perdurerà per tutto l’anno scolastico. Questo fine settimana è stato l’occasione per una cerimonia alla presenza anche delle istituzioni pubbliche e scolastiche. Un’intera giornata arricchita anche da un open day speciale. Presenti all’appuntamento molti ex studenti, che hanno affiancato gli attuali ragazzi dell’istituto. Sono intervenuti il sindaco di Colle, Alessandro Donati, il preside dell’istituto Massimo Pomi e il vicepreside Cesare Stanghini.

Hanno portato il loro contributo anche i rappresentati dell’associazione ’Il Masso’ illustrando le attività che vengono proposte alla scuola nell’ambito della formazione extracurricolare. Presenza gradita anche quella del presidente della Provincia David Bussagli. Il Cennini è considerato da sempre, passando dai tempi in cui la sua sede era al ‘Palazzone’, un vero e proprio punto di riferimento non solo per la città, ma per tutta la Valdelsa. Proprio dalle aule dell’istituto sono uscite le menti che hanno creato importanti e storiche imprese in Valdelsa, ma anche eccellenti lavoratori. Generazioni e generazioni educate dalla scuola che porta il nome di uno dei più grandi pittori italiani, nato proprio a Colle, ma noto soprattutto per aver scritto in volgare all’inizio del XV secolo un trattato sulla pittura, il ’Libro dell’arte’. Il Cennini è un’istituzione scolastica presente sul territorio da decenni. Fu, infatti, il regio decreto 1501 del 9 luglio 1873 che istituì a Colle la scuola professionale, fu sancito dalla firma del re d’Italia Vittorio Emanuele II dopo aver ‘sentito’ il consiglio comunale e provinciale e il consiglio superiore dell’istruzione. Un anno, quindi, di celebrazioni, ma anche di tante novità sotto il profilo formativo. Durante la giornata di open day i protagonisti sono stati anche gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che sono stati accolti da alcuni rappresentati di imprese del territorio e dai referenti di Confindustria. Una celebrazione che è servita, quindi, anche per presentare gli indirizzi scolastici del Cennini e le prospettive post scuola superiore, come ad esempio il forte legame che intercorre con Its.

Lodovico Andreucci