"Lista civica di centrodestra ‘L’Alternativa’ presenta squadra di candidati a Buonconvento: varietà e impegno per un nuovo futuro"

La lista civica di centrodestra ‘L’Alternativa’, con candidato a sindaco di Buonconvento Fabio Papini, ha reso noti i nomi della squadra di aspiranti consiglieri. Eccoli: Giuseppe Civale, Claudia Piccinelli, Francesco Terzuoli, Vanessa Pernici, Matteo Draghi, Ninetta Arianna Civale, Riccardo Machetti, Angelica Moni, Mariangela Pintore, Elisabetta Nardi. "Questa lista è composta da 6 donne e 4 uomini, in rappresentanza di ogni fascia di età – afferma Papini – Donne e uomini inseriti nel tessuto sociale cittadino e attivi in ogni àmbito professionale, che hanno deciso di collaborare per poter dare un significativo contributo alla scrittura di un nuovo futuro per Buonconvento. La forza della lista sta proprio nella varietà dei suoi componenti. Ci sono generazioni, interessi e professionalità diverse, che vogliono attivamente lavorare ad un progetto comune, affinché si possa realizzare un cambio amministrativo dopo ormai 70 anni. L’obiettivo è un cambio di rotta per restituire a Buonconvento il giusto valore che merita".