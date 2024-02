Lisanna Boschini e il suo libro speciale dal titolo ‘Io e te come anime gemelle’

Il sogno di scrivere fin da bambina, quello di Lisanna Boschini (nella foto con la chitarra), è al risveglio ha scritto quasi tutto di notte durante la pandemia ‘Io e te come anime gemelle’ che sarà presentato domenica alle 18 nel salotto di Casa Torre Campatelli in via San Giovanni. Ingresso libero. Pagine che tornano indietro nel tempo degli anni ’80-‘90 trascorsi fra la collina al Casalino di Poggibonsi e le mura di casa a Pancole di San Gimignano con la sorella Lauretta e le due amiche del cuore Elisa Biagi e Dominga Pedani. "Non è la storia della mia vita ma la storia che avrei voluto vivere e riportata in quelle pagine". Racconta Lisanna Boschini sposata, madre di due gemelline, e dal 2001 funzionaria nel dipartimento risorse umane al Monte dei Paschi di Siena. Dalle risorse umane Lisanna entra fra le pagine del libro che "rappresentano la passione di scrivere e tradurre in parole le emozioni legate alla famiglia e alle amiche a mia sorella nel periodo della gioventù e dall’amicizia sincera tra due ragazze".

Romano Francardelli