L’investimento del Comune. Diciotto alloggi in via Moro destinati all’edilizia agevolata

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, la giunta comunale ha autorizzato I’acquisizione di 18 alloggi, proprietà di due società private, nell’area Peep di San Miniato, in via Aldo Moro: saranno destinati alla locazione a canone concordato. Nel 2010 il Comune aveva assegnato alle due società il diritto di proprietà di due lotti a San Miniato. Il progetto ha portato alla realizzazione di 18 alloggi, per un totale di 3320 metri quadrati, destinati all’edilizia agevolata-convenzionata e alla locazione a canone concordato. L’accordo del 2010 stabiliva che l’eventuale cessione delle abitazioni vincolate alla locazione permanente sarebbe stata effettuata a cifre ben definite. Oltre a ciò, al Comune è riconosciuto il diritto di prelazione. Lo scorso maggio entrambe le società assegnatarie hanno comunicato la propria disponibilità a cedere al Comune i 18 alloggi, per un prezzo a base d’asta di 720mila euro complessivi. L’amministrazione comunale procederà all’acquisto. Attualmente, 13 alloggi sono locati a soggetti aventi titolo con regolare contratto di locazione, e il corrispettivo annuale della locazione (riferito al 2023) ammonta a 83.510,64 euro al netto di Iva.

"E’ interesse del Comune di Siena – sottolinea Bianchini – partecipare alla procedura di vendita, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare, considerando che l’investimento sostenuto sarà recuperato in meno di dieci anni con il ricavato ottenuto dalle locazioni delle unità abitative, con redditività finanziaria dal 10 al 15%".

"Questo intervento – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Micaela Papi – è una misura per contrastare il disagio abitativo".