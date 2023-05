"L’intelligenza artificiale sfida da cogliere"

È la sfida del momento e Siena non può restare indietro, per esempio nel campo della cultura e del turismo: per Roberto Bozzi l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata sono occasioni da non perdere adesso, perché domani saranno la quotidianità. "Proviamo a chiedercise Siena e la provincia hanno un piano strategico per il turismo per i prossimi 510 anni. O più semplicemente chi sono i competitors mondiali con i quali ci contenderemo l’interesse e la scelta di tanti turisti", ha detto Bozzi, affiancato dal candidato al consiglio comunale Alessandro Bruni. E tra i nuovi concorrenti, sostengono, ci sarà anche chi ha investito miliardi (vedi Arabia Saudita) per creare attrazioni focalizzate sulle ultime tecnologie di esperienze immersive, come The Muukab a Ryad.

"Una città come Siena – sostiene Bozzi – detiene un capitale di contenuti artistici, storici, architettonici e civici straordinari, come pochissime altre città e territori al mondo possono vantare. Pensiamo solo alla forza e alla memorabilità di esperienze che potremmo creare grazie alla realtà immersiva, ricostruendo scene di vita, ambienti, contesti del medioevo, dove il turista si troverebbe immerso".

Per Bozzi e Bruni non si tratta "di fantascienza o progetti che dovremmo delegare a provider esterni, perché la tecnologia necessaria a produrre questo tipo di esperienze è già presente in Italia e anche a Siena. Un progetto del genere, esteso ovviamente anche alle eccellenze e attrattività turistiche di tutta la provincia (Val d’Orcia, Montalcino, Pienza, San Gimignano…) potrebbe fare della provincia e di Siena la prima destinazione diffusa al mondo che si racconta con questa nuova modalità".