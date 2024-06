L’intelligenza artificiale nella sanità. Big data, imaging ma anche diagnosi e cure

Il settore sanitario sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all’uso dei dati e all’implementazione delle tecnologie digitali. L’adozione di soluzioni basate su IA, machine learning e analisi dei big data sta apportando cambiamenti significativi nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle patologie. Questi temi saranno approfonditi durante la seconda edizione dell’evento ’Data Driven Healthcare: sfide e opportunità di una sanità in continua evoluzione. L’Intelligenza artificiale in sanità’, che si terrà giovedì prosimo dalle 9.45 nell’aula Magna del Rettorato dell’Università. Il convegno è organizzato dall’Ufficio Innovazione dell’AouSenese con l’Università, e ha l’obiettivo di creare un forum di confronto e condivisione delle migliori pratiche nella sanità digitale, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale. "Verranno trattati temi – spiega l’ingegner Gianpaolo Ghisalberti, responsabile Ufficio Innovazione AouS - come l’uso della robotica e dell’IA per migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi sanitari digitali; presentate applicazioni reali dell’IA in sanità e il supporto delle tecnologie cognitive a pazienti e strutture sanitarie".