Vittoria Doretti: "Zainetti pensati con molta attenzione e umanità"

Un gesto concreto e carico di umanità: il Lions Club 108La ha donato zainetti-kit alle vittime di violenza assistite nei Pronto soccorso della Toscana. Alla presentazione del progetto sono intervenuti l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini e la responsabile della rete regionale Codice Rosa, Vittoria Doretti. "Non si tratta di un gesto episodico – spiega Doretti –, ma di un progetto strutturato con un vero piano regionale. C’è stato un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto da una parte il team di Codice Rosa regionale e delle singole aziende insieme ai Lions per costruire qualcosa di concreto e condiviso. Il kit può sembrare un piccolo dono, ma contiene molta attenzione e umanità. Lo abbiamo definito una carezza: un gesto che rompe la solitudine, accoglie e dice alla vittima che non è sola. È un segnale forte, che nasce dall’impegno di chi crede in una sanità più vicina alle persone, in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni più delicati".

"Ringrazio i Lions della Toscana che hanno deciso di donare i kit per le vittime di violenza che si recano in Pronto Soccorso e vengono prese in carico dal percorso Codice Rosa – commenta l’assessore Bezzini –. Un segnale di grandissima attenzione verso chi si trova in una condizione di vulnerabilità e necessita non solo di cure qualificate, ma anche di attenzioni e umanità. Un progetto di grandissimo valore per il quale ringrazio nuovamente i Lions, per la vicinanza che dimostrano alle persone vittime di violenza e al nostro sistema sanitario pubblico, confermando quanto sia importante costruire reti di solidarietà concrete". Presenti alla donazione anche Alessandra Masti, responsabile aziendale Codice Rosa, i professionisti del Pronto Soccorso, rappresentati da Maura Lamarina, medico referente Codice Rosa, l’infermiera Paola Franci e dalla coordinatrice infermieristica Lara Colacurcio.

Lodovico Andreucci