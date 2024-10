L’innovazione Seminari e incontri diffusi

Incontri scientifici divulgativi aperti anche alla società civile e ai non addetti ai lavori ma anche e soprattutto la partecipazione delle classi quarte e quinte degli istituti superiori del territorio senese.

Il 68° Congresso nazionale degli ordini Ingegneri d’Italia ha voluto offrire un’occasione di confronto a tecnici, appassionati con uno sguardo del tutto particolare alle nuove generazioni. Il programma del “Fuori congresso” ha rappresentato un’occasione per aprire alla città di Siena momenti di approfondimento su temi di interesse generale per la società civile che troppo spesso rischiano di rimanere appannaggio dei soli tecnici o di esperti. Momenti che sono stati celebrati in alcuni dei luoghi più iconici della città come ad esempio la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, la Sala di Palazzo Patrizi, ’aula magna del Rettorato e la Sala sant’Ansano del Santa Maria della Scala.

Seminari, della durata di un’ora, che hanno affrontato con un linguaggio semplice temi scientifici di grande attualità: dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalla conservazione degli edifici storici, all’ingegneria biomedica e clinica.

Un congresso che ha davvero marcato in modo forte ma discreto il legame con Siena e il territorio. Per la giornata dell’accoglienza, grazie all’accordo con il Magistrato delle Contrade del Palio di Siena, dodici Contrade hanno dato la loro disponibilità ad ospitare per cena i delegati presenti in città. Un modo per far conoscere il patrimonio culturale di Siena. A precedere la cena la visita nei musei di Contrada.

Infine, per gli accompagnatori è stato definito un programma di attività nel segno del patrimonio Unesco con tre diverse tipologie di esperienze: escursionistico-naturalistico con visita di un giorno al parco della Maremma; storico-artistico con visita di un giorno ai Musei di San Gimignano; sensoriale con visita di un giorno alla Val d’Orcia e al Tempio del Brunello di Montalcino.

Infine le visite ai musei civici cittadini, il Complesso Museale del Santa Maria della Scala e i Musei dell’Opera del Duomo e la sede della Accademia Musicale Chigiana.

E’ stata una bella occasione di conoscenza di uno dei territori più straordinari di questo Paese trasformando un appuntamento di alto valore tecnico in un grande evento per tutta la comunità locale.